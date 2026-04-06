Controlli antiborseggio a Roma, 13 arresti e 6 denunce

ROMA (ITALPRESS) – Tredici persone arrestate e sei denunciate: è il bilancio dei controlli effettuati dai Carabinieri del Comando provinciale di Roma nelle ultime 48 ore tra il centro storico, il rione Monti e l’area della stazione Termini, in occasione delle festività pasquali e dell’aumento della presenza di turisti nella Capitale. Particolare attenzione è stata dedicata al contrasto dei borseggi e dei furti con destrezza.

In Lungotevere in Sassia un 38enne egiziano è stato arrestato subito dopo aver sottratto lo smartphone dalla borsa di un’anziana all’interno dell’ospedale Santo Spirito. In Largo Agnesi tre cittadini algerini, di 24, 21 e 25 anni, sono stati fermati dopo aver rubato le borse a due turiste inglesi da un’auto parcheggiata. Altri due interventi sui mezzi pubblici hanno portato all’arresto di un 47enne romeno sorpreso a derubare un giovane sul tram linea 19 e di una coppia, un cubano e una peruviana, bloccata su un autobus in via Arenula mentre sottraeva il portafoglio a una turista. In tutti i casi la refurtiva è stata recuperata e restituita alle vittime.

Controlli mirati sono stati eseguiti anche nell’area della stazione Termini e nel quartiere Castro Pretorio. Qui i militari hanno arrestato un 27enne senegalese trovato in possesso di dosi di cocaina ed ecstasy destinate allo spaccio, oltre a una 23enne italo-francese destinataria di un provvedimento di carcerazione e due uomini, un cittadino del Burkina Faso e un italiano, colpiti da ordinanze di custodia cautelare per violazioni del divieto di dimora.

Nel corso delle operazioni sono state inoltre denunciate sei persone per reati che vanno dallo spaccio di droga alla resistenza a pubblico ufficiale e al possesso di armi da taglio. Quattro persone sono state sanzionate con ordine di allontanamento dall’area della stazione. Complessivamente i controlli hanno portato all’identificazione di 342 persone e al controllo di 107 veicoli.

– Foto di repertorio IPA Agency –

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