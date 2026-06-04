Festa della Repubblica, grande successo a La Spezia per “Italia Donna 1946-2026”

LA SPEZIA (ITALPRESS) – Piazza Europa piena per l’evento “Italia Donna 1946-2026”, organizzato da Regione Liguria in collaborazione con il Comune della Spezia per gli 80 anni della Repubblica e del voto alle donne, a cui sono intervenuti l’assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone e il sindaco Pierluigi Peracchini. La manifestazione, che è stata rinviata da martedì 2 giugno a mercoledì 3 giugno a causa dell’allerta arancione per temporali e piogge, ha animato il cuore della città con una serata di musica e spettacolo, culminata con i fuochi d’artificio e il suggestivo videomapping proiettato sulla facciata della Cattedrale di Cristo Re. Attraverso immagini, luci e musica, lo spettacolo ha raccontato il contributo fondamentale delle donne alla crescita democratica, sociale e culturale dell’Italia dal 1946 a oggi, offrendo al pubblico un momento di riflessione e condivisione particolarmente apprezzato.

“La grande partecipazione alla Spezia conferma quanto siano sentiti e attuali i valori che questa iniziativa ha voluto celebrare – dichiarano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore Giampedrone -. A ottant’anni dalla nascita della Repubblica e dall’introduzione del voto alle donne, abbiamo voluto rendere omaggio a una conquista fondamentale della nostra democrazia con un evento capace di unire memoria, cultura, spettacolo e innovazione. Ringraziamo il Comune della Spezia, tutte le persone che hanno lavorato all’organizzazione e il pubblico che ha scelto di essere presente, nonostante il rinvio dovuto all’allerta meteo. Continueremo a promuovere occasioni di riflessione sul ruolo delle donne nella storia del nostro Paese ma anche e soprattutto nella costruzione dell’Italia di domani”.

“È stata una serata molto emozionante che, nel cuore della nostra città, ci ha permesso di ripercorrere i momenti più significativi della storia della Repubblica italiana e di riflettere sul ruolo fondamentale che le donne hanno avuto nella crescita del nostro Paese – sottolinea il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini -. Attraverso uno spettacolo innovativo e coinvolgente abbiamo celebrato due anniversari straordinari: gli 80 anni della nascita della Repubblica e gli 80 anni dal primo voto delle donne italiane e dall’inizio di un percorso di partecipazione, emancipazione e crescita che continua ancora oggi. Siamo orgogliosi di aver ospitato alla Spezia una manifestazione di questo livello, realizzata in sinergia con Regione Liguria, che ringrazio per aver scelto la nostra città per celebrare una ricorrenza così importante. Un ringraziamento va inoltre a tutti coloro che hanno lavorato con professionalità e dedizione per garantire la perfetta riuscita dell’evento, permettendo ai cittadini e ai visitatori di vivere una serata indimenticabile”.

– foto ufficio stampa Regione Liguria –

(ITALPRESS).