Fondi di coesione, Aurigemma incontra Fedriga a Trieste: “Confronto fondamentale per il futuro dei territori”

TRIESTE (ITALPRESS) – In occasione della Commissione COTER del Comitato europeo delle Regioni, il coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, Antonello Aurigemma, ha incontrato il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga.

Al centro del confronto, la tematica dei fondi di coesione, risorse fondamentali per delineare le strategie future dei territori e affrontare le nuove sfide che attendono le comunità regionali.

“È stato un confronto interessante e costruttivo – ha dichiarato Aurigemma –. La gestione dei fondi di coesione richiede una visione condivisa, capace di valorizzare le esigenze dei territori e di guardare alle sfide future. È importante, inoltre, rafforzare il dialogo tra i diversi organi istituzionali: da una parte chi esercita le funzioni di governo, dall’altra le Assemblee legislative, con il loro ruolo di indirizzo, controllo e rappresentanza delle comunità”.

L’incontro ha rappresentato un’occasione per approfondire il contributo che le Assemblee legislative possono offrire alla definizione e al monitoraggio delle politiche di coesione, promuovendo una collaborazione istituzionale efficace a beneficio dei territori.

– Foto ufficio stampa Consiglio regionale del Lazio –

(ITALPRESS).