CATANIA (ITALPRESS) – Continua l’ondata di maltempo in tutta la Sicilia. Nella notte raggiunto il picco del moto ondoso in molti comuni costieri del Catanese. Si sono registrati danni al Pontile di Santa Maria Maggiore a Milazzo e allagamenti a Riposto. Nella giornata di oggi è prevista un’attenuazione del vento, delle precipitazioni e delle mareggiate.

A PALERMO 190 INTERVENTI DEI VIGILI DEL FUOCO IN 24 ORE

Dalle ore 18.00 di ieri alle ore 8.00 di oggi le squadre dei Vigili del Fuoco operanti nel territorio della provincia di Palermo hanno effettuato 85 interventi, principalmente a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Il numero complessivo degli interventi nelle ultime 24 ore ammonta a circa 190, a fronte di una media giornaliera di circa 40 interventi. Anche durante le ore notturne è stato raddoppiato il dispositivo di soccorso provinciale, con personale VVF impegnato in servizio continuativo fino a 24 ore. Attualmente risultano ancora circa 20 interventi in coda. Le maggiori criticità si sono registrate nelle aree portuali del capoluogo, dove si sono verificati due interventi di particolare rilevanza. Il primo, intorno alle ore 19.00 di ieri, ha riguardato un’autovettura affondata nel porticciolo dell’Arenella; il proprietario del veicolo è riuscito a mettersi in salvo prima dell’affondamento. Il secondo intervento è avvenuto intorno alle ore 02.20, nei pressi del Molo Trapezoidale, a seguito del distacco di due pontili ai quali erano ormeggiate diverse imbarcazioni; l’intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco, che sono riuscite a realizzare un ancoraggio di fortuna nonostante le proibitive condizioni meteo, è risultato determinante per evitare che oltre 20 imbarcazioni andassero alla deriva.

SANTA TERESA RIVA SENZA ACQUA NE’ LUCE

Paese senza acqua potabile ed energia elettrica a Santa Teresa di Riva a causa della forte ondata di maltempo che ha colpito il territorio. A renderlo noto è il sindaco Danilo Lo Giudice che, in un aggiornamento diffuso alle 6.30, parla di una situazione che “sembra un bollettino di guerra”. I disservizi, spiega il primo cittadino, non sono dovuti a semplici guasti ma sono conseguenze dirette dell’evento meteo avverso. Gravi danni si registrano in particolare sul lungomare. L’amministrazione comunale invita la popolazione alla massima prudenza e a limitare gli spostamenti allo stretto necessario.

GALVAGNO “SOSTEGNI ALLE COMUNITA’ COLPITE DOPO LA QUANTIFICAZIONE DEI DANNI”

“Le foto e i video che arrivano da più parti della Sicilia sono drammatiche: un vero colpo al cuore. Abbiamo bisogno di una quantificazione dei danni – che è attualmente prematura – perché e’ necessario dare un sostegno alle comunità colpite dal ciclone Harry. Non c’è tempo da perdere né sulle risorse da immettere per ristorare i Comuni ed i privati, ma soprattutto non c’è tempo da perdere sulle procedure. Non possono passare anni da quando si approva una norma che ha effetto di spesa, alla realizzazione dell’intervento. In casi come questo, credo, sia necessario lavorare in deroga e velocizzare tutti gli iter affinché si possa tornare alla normalità. Mi stringo a tutti i cittadini e le imprese che hanno subito danni e ringrazio di cuore le donne e gli uomini della Protezione civile, delle Forze armate e dell’ordine, tutti i volontari e quanti, senza sosta, stanno continuando a lavorare per salvaguardare la nostra incolumità. Non siete soli”. Lo afferma il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno.

LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA

E a seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, è prevista per la giornata di oggi mercoledì 21 gennaio una cancellazione completa o una riduzione dell’offerta commerciale sulle seguenti linee Rfi siciliane: Caltagirone – Catania; Messina – Catania – Siracusa; Siracusa – Caltanissetta; Palermo – Catania e Caltanissetta – Agrigento.

