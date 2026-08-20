Continua a crescere la produzione di gelato nell’Unione Europea, +1,9% nel 2025

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Continua a crescere la produzione di gelato nell’Unione europea: nel 2025, sono 3,44 i miliardi di litri di gelato prodotti, con un aumento annuo pari all’1,9%. Come rilevato da Eurostat, al vertice di questa classifica si conferma la Germania con 608 milioni di litri; seguono l’Italia (549 milioni, +10% rispetto al 2024) e la Francia.

Nella top five dei principali produttori continentali anche la Spagna e il Belgio.Lo scorso anno, i Paesi dell’Ue hanno esportato quasi 290 milioni di chili di gelato verso quelli extra-UE, +10% su base annua, e ne hanno importati 77,8 milioni. Come negli anni precedenti, la Francia è stata il maggiore esportatore di gelato dell’Unione europea, con oltre 59 milioni di chili; una cifra che rappresenta un quinto del totale dell’exportverso Paesi terzi. Al secondo posto si piazza l’Italia, con 55,2 milioni di chili di gelato esportati;quindi Belgio, Germania e Paesi Bassi.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).