A luglio 2026 il tasso di inflazione nell’eurozona sale al 2,9%

ROMA (ITALPRESS) – A luglio 2026, il tasso di inflazione annuo nell’area dell’euro si è attestato al 2,9 %, in aumento rispetto al 2,8% di giugno. Un anno prima, il tasso era del 2,0%.

A luglio 2026, il tasso di inflazione annuo nell’Unione europea è stato del 3,0%, in aumento rispetto al 2,9% di giugno. Un anno prima, il tasso era del 2,4%. Lo rileva Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione europea.

I tassi annui più bassi sono stati registrati in Svezia (0,3%), Repubblica Ceca (1,3%), Danimarca e Ungheria (entrambe 1,6%). I tassi annui più alti sono stati registrati in Romania (8,2%), Lituania (5,4%), Cipro e Bulgaria (entrambe 4,4%).

Rispetto a giugno 2026, l’inflazione annua è diminuita in quindici Stati membri, è rimasta stabile in tre ed è aumentata in nove. Nel luglio 2026, i servizi (+1,55 punti percentuali, pp), l’energia (+0,94 punti percentuali, pp), i beni industriali non energetici (+0,23 punti percentuali, pp) e gli alimenti, alcolici e tabacco (+0,23 punti percentuali, pp) hanno contribuito positivamente al tasso di inflazione annuale dell’area euro.

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