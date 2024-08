Consumi, tecnologia e telefoni al top negli ultimi 30 anni

ROMA (ITALPRESS) - Telefoni e tecnologia, è questo il binomio che ha fatto segnare un vero e proprio boom nei consumi degli italiani negli ultimi 30 anni: i primi, con un incremento della spesa pro capite in termini reali di oltre il 6.500%, mentre per Pc e prodotti audiovisivi e multimediali la crescita è stata del 962%; all'interno del comparto del tempo libero, sono in forte crescita anche i servizi ricreativi e culturali che hanno registrato +90%. Questi, in sintesi, i principali risultati che emergono da un'analisi dell'Ufficio Studi di Confcommercio sui consumi delle famiglie italiane tra il 1995 e il 2024. mgg/gtr