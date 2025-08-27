Consumi, in 30 anni accelerano tecnologia e tempo libero

ROMA (ITALPRESS) - Nel 2025 la spesa pro capite reale ha raggiunto i 22.114 euro, a fronte di 19.322 euro nel 1995, con un aumento di 239 euro rispetto al 2024 ma ancora inferiore ai picchi del 2007. La rivoluzione tecnologica ha lasciato il segno nei comportamenti di spesa degli italiani: negli ultimi tre decenni la spesa pro capite per informatica e telefoni ha registrato una crescita vertiginosa di quasi il 3.000%. In parallelo, anche i consumi legati alla fruizione del tempo libero – in particolare i servizi culturali e ricreativi – hanno mostrato un progresso significativo, con un aumento reale di oltre il 120%. E' quanto emerge da un’analisi dell’Ufficio Studi di Confcommercio sui consumi delle famiglie italiane negli ultimi 30 anni. mgg/azn