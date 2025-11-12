La Console d’Italia a Detroit celebra il Veterans Day, un omaggio alla statua di Frances “Fran” Mauro Masters

DETROIT (STATI UNITI) (ITALPRESS) – In occasione del Veterans Day, la Console d’Italia a Detroit, Allegra Baistrocchi, ha preso parte alla cerimonia di inaugurazione della statua dedicata a Frances “Fran” Mauro Masters, storica “Rosie the Riveter” di 103 anni, tenutasi presso il Royal Oak War Memorial Park.

La cerimonia ha reso omaggio ai veterani e a tutti coloro che, in uniforme o come civili, hanno contribuito alla difesa della libertà e dei valori democratici. Durante il suo intervento, la Console Baistrocchi ha sottolineato il profondo legame di amicizia e collaborazione tra Italia e Stati Uniti, un rapporto che affonda le radici proprio negli anni della Seconda guerra mondiale e che continua a rafforzarsi ancora oggi.

“Oggi celebriamo una donna straordinaria e, attraverso di lei, tutti coloro che hanno creduto nella libertà e nella democrazia – ha spiegato Baistrocchi -. Frances Mauro Masters rappresenta il ponte ideale tra Italia e Stati Uniti: con il suo lavoro, la sua dedizione e il suo spirito di sacrificio ha dimostrato che la collaborazione, il coraggio e il senso civico possono cambiare il corso della storia. È un onore, come italiana, rendere omaggio a una connazionale che ha contribuito a costruire un futuro di pace e di libertà per tutti”.

Figlia di immigrati italiani, Frances Mauro Masters è diventata nel tempo un simbolo di resilienza e patriottismo. La statua a lei dedicata, inaugurata proprio nel giorno del Veterans Day, vuole ricordare il contributo delle donne operaie durante la guerra e il ruolo fondamentale della comunità italo-americana nel tessuto civile e industriale degli Stati Uniti. La Console Baistrocchi ha inoltre espresso la propria gratitudine ai veterani e ai membri delle forze armate presenti, ribadendo come “la libertà sia un valore che si costruisce insieme, ogni giorno, con coraggio, solidarietà e collaborazione”.

L’evento, promosso dalla città di Royal Oak e da numerose associazioni civili e veterane, ha visto la partecipazione della congresswoman Debbie Dingell, oltreché di autorità locali, rappresentanti militari e membri della comunità italo-americana del Michigan.

