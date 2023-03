NAPOLI (ITALPRESS) – Inaugurata questa mattina la 15esima edizione di “Ragazzi in Aula”, ciclo di appuntamenti tra gli studenti delle scuole della Campania che avranno la possibilità di vistare il Consiglio Regionale e conoscere il presidente Gennaro Oliviero. Al primo incontro hanno partecipato gli alunni della terza media delle sezioni D ed E dell’Istituto Comprensivo “Sabatino Minucci” di Napoli che sono stati ricevuti nell’aula consiliare e hanno potuto partecipare a una vera e propria simulazione di una seduta nel corso della quale è stata anche consegnata, discussa e votata, una “proposta di legge” arrivata dai ragazzi. Nello specifico gli studenti hanno suggerito l’istituzione di una “Giornata in memoria delle vittime delle calamità naturali” dedicata alle persone scomparse nella frana che lo scorso 26 novembre ha colpito la comunità di Casamicciola. Un’idea piaciuta al presidente Oliviero che si è impegnato, dopo le opportune modifiche necessarie per rendere il testo compatibile con la Costituzione, a presentarsi come “primo firmatario” della proposta.

Proprio il numero uno del Consiglio Regionale indica come obiettivo di questa nuova edizione di “Ragazzi in Aula” quello di “avvicinare le giovani generazioni alle istituzioni, soprattutto alle istituzioni regionali, all’assemblea legislativa con le sue funzioni”. “Spieghiamo come funziona un Consiglio Regionale, quali valori ha e quali valori può portare nello sviluppo dell’economia e delle relazioni umane sul nostro territorio – commenta Oliviero -. I ragazzi che vengono qui da tutte le scuole che ne faranno richiesta avranno la possibilità di incrociare non solo le procedure e le varie relazioni politiche che si hanno in un Consiglio Regionale, ma anche il valore stesso di un’attività legislativa”.

