Consiglio d’Europa, presidenza Malta punta su giovani, pace e riforme

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il Primo Ministro Robert Abela ha delineato la visione di Malta per la sua presidenza del Consiglio d’Europa, mettendo al centro dell’agenda l’emancipazione giovanile, la costruzione della pace e riforme incentrate sulle persone.

Intervenendo all’Assemblea Parlamentare a Strasburgo, Abela ha affermato che Malta considera i giovani non solo come il futuro, ma come “leader del cambiamento positivo di oggi”. Ha annunciato che Malta ospiterà a ottobre la Conferenza dei Ministri responsabili per la Gioventù, con l’obiettivo di promuovere un “futuro democratico guidato dai giovani”.

La presidenza maltese, che durerà fino a novembre, prevede tre incontri ministeriali.

Abela ha sottolineato l’impegno di Malta per la pace e i diritti umani, evidenziando la necessità di un’unità internazionale di fronte ai conflitti, in particolare a Gaza e in Ucraina.

“Non possiamo restare in silenzio di fronte alla tragedia umana di Gaza,” ha detto. “Le sfide globali richiedono sforzi globali”.

Abela ha evidenziato il ruolo di Malta come ponte tra i 46 Stati membri del Consiglio e ha ribadito che nessun Paese è troppo piccolo per contribuire alla pace e al progresso.

Ha inoltre illustrato le riforme nazionali realizzate con il sostegno del Consiglio d’Europa, tra cui il miglioramento delle nomine giudiziarie, misure contro la corruzione e il rafforzamento delle istituzioni democratiche. Tra i cambiamenti più significativi, la necessità di una maggioranza di due terzi del Parlamento per eleggere il Presidente della Repubblica e la ristrutturazione dell’Ufficio del Procuratore Generale.

Abela ha anche menzionato iniziative a favore dei giovani, come il Forum Consultivo Giovanile, il diritto di voto a 16 anni e la nomina del più giovane Commissario Europeo con delega alla gioventù.

Ha concluso riaffermando l’impegno di Malta nei confronti dei valori del Consiglio d’Europa – pace, democrazia, diritti umani e stato di diritto – e ha promesso di continuare a promuovere il dialogo e il multilateralismo sul piano internazionale.

– Foto Department of Information Malta –

(ITALPRESS).