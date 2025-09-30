Il Consiglio comunale di Milano approva la delibera sulla vendita di San Siro: 24 voti favorevoli, 20 i contrari

MILANO (ITALPRESS) – Dopo oltre 11 ore di seduta, il Consiglio comunale di Milano ha approvato la delibera sulla vendita di San Siro a Milan e Inter. Il via libera è arrivato poco prima delle 4. A favore, con 24 voti, la maggioranza incluso il sindaco Beppe Sala, mentre sono stati 20 i voti contrari. Alla delibera erano stati presentati 239 emendamenti, di cui ne sono stati discussi poco più di una ventina, prima che il centrosinistra presentasse un subemendamento ‘tagliola’ con cui sono state fatte decadere tutte le altre proposte di modifica, tra le polemiche.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).