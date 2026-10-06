ROMA (ITALPRESS) – La giunta del Coni ha deciso per il commissariamento della Figc e Giovanni Malagò è stato nominato commissario.

L’assemblea elettiva Figc si terrà entro e non oltre il 31 gennaio 2027. È quanto emerge dalla riunione di Giunta Coni, durante la quale è stato raggiunto un accordo tra il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, e quello della Figc, Giovanni Malagò, che ricoprirà il ruolo di commissario della Federcalcio. Si attente ora il Consiglio nazionale del Coni, in programma alle ore 14, per la ratifica del commissariamento.

IL COMUNICATO DEL CONI

“Si è tenuta questa mattina, alle 13, al Foro Italico a Roma la 1177ª riunione della Giunta Nazionale Coni. Il Presidente Buonfiglio ha proposto alla Giunta il Commissariamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio nella persona di Giovanni Malagò, affinché si proceda a celebrare nuove elezioni entro e non oltre il 31 gennaio 2027. Non avendo altro da deliberare, la Giunta ha concluso i propri lavori alle ore 13.15″ è quanto si legge nel comunicato del Coni al termine della Giunta Nazionale.

LE REAZIONI

“Malagò commissario di sé stesso? Non è un controsenso, è la soluzione più logica”. Così il presidente della Federbasket, Gianni Petrucci, entrando a Palazzo H. “Se si farà sarò contentissimo, perché è il buon senso, non ci sono né vincitori né vinti – aggiunge -. Autonomia dello sport? Sapete come la penso, questa non è autonomia, si sono messi d’accordo. Però è l’unica soluzione. Io avevo detto che avevamo toccato il fondo, oggi nel fondo ci dovrebbero andare quei nove pareri – aggiunge -. Nello sport non si vince con i pareri, ma col fair play, l’educazione e l’etica. Oggi se c’è un vincitore è Mancini, complimenti a lui”, conclude Petrucci.

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