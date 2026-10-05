Coni-Figc, ipotesi Malagò commissario

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio e il numero uno della Figc Giovanni Malagò si incontreranno domani mattina prima della riunione della Giunta Nazionale (in programma alle 13) che si esprimerà sul caso del mancato tesseramento del n.1 Figc. Lo apprende l’Italpress. Tra le ipotesi dell’ultima ora c’è la possibilità di proporre alla Giunta la figura dello stesso Malagò come commissario della Figc.

ABODI “DOMANI CONI SI INTERROGA AL SUO INTERNO, RISPETTO PER LE DECISIONI”

“Cosa mi aspetto per domani? No, io mi aspetto stasera, mi aspetto una serata azzurra, perché è l’unica cosa della quale ho voglia di interessarmi perché domani è il Coni che si interroga al suo interno e io ho rispetto per quello che comunque verrà deciso”. Lo ha detto il ministro per lo sport ed i giovani, Andrea Abodi, arrivando allo stadio Adriatico di Pescara dove sta assistendo alla gara valida per le qualificazioni ad Euro 2027 Under 21 fra Italia e Polonia. E a chi gli ha chiesto se abbia un auspicio per domani, Abodi ha risposto: “Che si esca decorosamente da una situazione che in questi giorni ha visto utilizzare parole inappropriate” quali “nemici, guerra, come se fossimo su un fronte che non può essere quello sportivo, pressioni, che vengono raccontate e che diventano leggenda, ma che testimoniano comunque un modo di voler incidere sulle decisioni che secondo me non è mai quello giusto, perché lo sport deve essere quello che dice di essere, e il comportamento sportivo non è non può essere soltanto richiesto agli altri, deve essere anche messo a disposizione da ognuno di noi, a partire dal sottoscritto che non fa parte del sistema sportivo. Io faccio parte del governo, ma devo essere il primo a comportarmi in un certo modo. E ripeto, comportamenti e linguaggi di questi giorni non sono coerenti con lo spirito dello sport”.

GRAVINA “NON UNA BELLA PAGINA PER SPORT ITALIANO”

Quello che sta avvenendo “sicuramente non è una pagina bella per tutto lo sport italiano. Nel momento in cui si stanno creando le condizioni per una splendida ripartenza, quando si vede la luce in fondo al tunnel, puntualmente scattano questi meccanismi che ti riportano indietro nel tempo”. Lo ha detto il vicepresidente della Uefa, ex presidente della Figc, Gabriele Gravina, a margine della gara fra Italia e Polonia, valida per le qualificazioni ad Euro 2027 Under 21, in svolgimento allo stadio Adriatico di Pescara. “E’ un’attività che ho vissuto, ahimè, per tanto tempo -ha aggiunto Gravina-. Questo non fa bene allo sport italiano, non fa bene al calcio italiano, quindi bisogna recuperare momenti di serenità, e credo che chi ha la responsabilità politica, ma quella politica non sportiva, dovrebbe evitare di creare sempre tensioni. Chi ha una responsabilità politica con la P maiuscola deve esercitare bene, nel senso che deve togliere tensioni, deve creare momenti di relazione, di confronto”, bisogna essere “tutti quanti un po’ più sereni”.

LEGA A “SUPPORTO A MALAGÒ, COMMISSARIAMENTO SAREBBE INOPPORTUNO”

“La Lega Calcio Serie A si dissocia e prende le distanze dalla apparente querelle giuridica di cui non comprende i fondamenti in diritto e le ragioni politiche. Giovanni Malagò, candidato in primis dalla Serie A, è stato eletto con largo margine e la stessa Serie A continua a manifestargli completo supporto. Pur nel rispetto dei principi e delle regole della Federazione e del Coni, la Lega Calcio Serie A ritiene il commissariamento del tutto inopportuno, anche perché potrebbe condurre nel caos il calcio, in una fase delicatissima. Anche alla luce della chiara posizione espressa dall’UEFA, si raccomanda e si auspica il rispetto dell’autonomia del calcio italiano”. E’ quanto si legge in una nota della Lega A dopo la riunione svolta oggi tra le società, alla vigilia della Giunta del Coni chiamata a decidere sul commissariamento della Federcalcio

– foto IPA Agency –

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