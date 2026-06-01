Confitarma, Zanetti “Libertà di navigazione interesse nazionale primario”

ROMA (ìITALPRESS) – “In vista della giornata che celebra l’unità, la sovranità e gli interessi strategici della nostra Repubblica, vogliamo rivolgere il pensiero di Confitarma ai marittimi italiani e agli equipaggi che, insieme alle nostre navi, stanno vivendo una situazione di forte incertezza nell’area dello Stretto di Hormuz”: così il Presidente di Confitarma Mario Zanetti in una nota in occasione della Festa del 2 giugno. “La libertà di navigazione rappresenta uno dei principi fondamentali su cui si fonda il commercio internazionale e, per un Paese marittimo come l’Italia, costituisce un interesse nazionale primario – aggiunge -. Garantire la sicurezza delle rotte commerciali significa tutelare non solo gli equipaggi e le imprese di navigazione, ma anche la continuità degli approvvigionamenti essenziali per il nostro sistema economico e produttivo”.

“È di fondamentale importanza lavorare al pronto ripristino della piena operatività dei traffici marittimi nell’area, al fine di salvaguardare il personale navigante e contenere i gravi danni economici e commerciali che questa situazione sta già causando alle imprese e alle filiere coinvolte – sottolinea Zanetti -. Particolare preoccupazione desta la condizione delle navi impegnate nel trasporto di fertilizzanti e di altre merci strategiche, oggi bloccate nel Golfo. In questo contesto, Confitarma esprime il proprio sostegno all’iniziativa di ICS denominata White Ships Corridor, finalizzata a garantire un corridoio sicuro per le unità commerciali e consentire la ripresa delle attività di trasporto nel rispetto della sicurezza degli equipaggi”.

“I marittimi continuano a svolgere il proprio lavoro con professionalità, senso di responsabilità e spirito di servizio anche nelle aree più complesse del mondo. A loro va oggi la nostra riconoscenza e la nostra vicinanza, con l’auspicio che possano tornare a operare al più presto in condizioni di piena sicurezza e libertà”, ha concluso Zanetti.

– foto IPA Agency –

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