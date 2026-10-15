Ex Ilva, Salis “Decreto è primo passo ma c’è ancora tanto lavoro”

MILANO (ITALPRESS) - Il decreto sull'ex Ilva recentemente approvato dal Governo, "è un primo passo, ma il lavoro da fare è ancora molto". Lo ha detto la sindaca di Genova Silvia Salis a margine dell'edizione XVII del forum dei giovani imprenditori di Confcommercio in corso a Milano. Per la prima cittadina del capoluogo ligure, "è un passo importante per la continuità produttiva di uno stabilimento che è in funzione, può produrre e produce un prodotto richiesto dal mercato. Questo è il primo tema, poi noi come amministrazione siamo a fianco dei lavoratori dal primo giorno, li abbiamo sostenuti, abbiamo avuto costante contatto coi commissari e con il governo". xh7/col5/gsl