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Tg News – 15/10/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Emergenza carburanti, Autotrasporto minaccia lo stop - Manovra da 23,5 miliardi, tagli alle spese dei Ministeri - Summit Ue, “Molti Paesi indietro negli aiuti a Kiev” - Trump “Per fucilazione killer Fort Hood niente diretta” - Papa Leone, buona ripresa del polmone operato - Stretta di Mattarella sulle Giornate Nazionali, “sono troppe” - Istat, 5,4 milioni di persone in povertà assoluta - "La Sicilia fa scuola", a Palermo gli Stati Generali dell'Istruzione - Previsioni 3B Meteo 16 Ottobre azn