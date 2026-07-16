Confimprese, Resca “Inflazione in lieve frenata, ma i consumi attendono un segnale di fiducia”

MILANO (ITALPRESS) – “Si sta consolidando il tasso dell’inflazione dal +3,2% di maggio al +3% di giugno. È un segnale positivo, ma non va sopravvalutato”. Così Mario Resca, presidente Confimprese, sui dati Istat sull’inflazione diffusi in giornata. “I consumi – prosegue – continuano a muoversi con estrema cautela e il commercio non beneficia ancora di una reale ripresa della domanda. La frenata del carrello della spesa da +1,9% a +1,3% è un elemento favorevole, ma oggi la vera sfida è restituire fiducia alle famiglie: solo con una maggiore propensione alla spesa sarà possibile sostenere la crescita del retail e dell’economia del Paese. Il retail ha bisogno di un contesto di maggiore stabilità. È fondamentale consolidare questo percorso, affinché la riduzione delle pressioni sui prezzi si traduca in una concreta ripartenza della domanda interna. Resta, inoltre, alta l’attenzione sulle tensioni geopolitiche, che continuano a incidere sui mercati dell’energia e potrebbero rallentare il percorso di rientro dell’inflazione con inevitabili ripercussioni sulla fiducia di famiglie e imprese”.

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