Confcom, negozi in calo ma imprese più forti. Città a rischio desertificazione

ROMA (ITALPRESS) - Tra il 2018 e il 2025 gli esercizi commerciali al dettaglio in Italia sono scesi da 666 mila a 570 mila, un calo del 14,4%, ma aumentano produttività ed efficienza, con un boom di fatturato per discount ed e-commerce. Il Sud mantiene una maggiore capillarità commerciale, grazie anche a turismo e autoimprenditorialità. È questa in sintesi la fotografia scattata dal primo Rapporto Confcommercio su un settore che cambia, si rafforza sul piano economico, aumenta efficienza e produttività ma perde presenza fisica sul territorio. La desertificazione nelle città resta infatti il nodo critico. f04/sat/azn