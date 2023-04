ALCAMO (TRAPANI) (ITALPRESS) – Dal 4 al 7 maggio prossimo si svolgerà al Teatro “Cielo d’Alcamo” la XXV edizione del Concorso Internazionale per Cantanti Lirici “Città di Alcamo”. Le domande di partecipazione potranno essere inviate entro il 19 aprile, all’indirizzo infoamicimusicaalcamo@gmail.com seguendo le indicazioni contenute nel regolamento, disponibile su sito www.amicimusicaalcamo.it. La XXV edizione si articolerà in tre fasi: 4 maggio fase eliminatoria, 5 maggio fase semifinale, 6 maggio fase finale, 7 maggio Concerto di Premiazione dei Vincitori.

La Giuria artistica è composta dal Presidente, Paoletta Marrocu, soprano, e da Francesco Andolfi, direttore artistico, Richard Barker, maestro preparatore, Chris Merritt, tenore, Mirouslava Yordanova, mezzosoprano. Saranno assegnati i seguenti premi: I Premio Borsa di studio di 3 mila euro offerta dalla Conad;

II Premio Borsa di studio di 1.500 euro offerta dalla Sicilgesso – Alcamo; III Premio Borsa di studio di 1.000 euro offerta da Messana Girolamo – deposito carburanti – Alcamo.

Altri Premi: Premio Speciale Internazionale Ente Luglio Musicale Trapanese, da destinare ad uno o più partecipanti individuati tra i concorrenti finalisti del Concorso, che consiste in una scrittura per le prossime produzioni dell’Ente. Borsa di studio di 500 euro offerta dalla Famiglia La Monica – Scalisi al più giovane finalista. Borsa di studio di 500 euro offerta dal Centro Analisi Baiata di Trapani alla più giovane finalista. Concerto Premio per il vincitore offerto dall’Associazione Amici della Musica di Alcamo. Concerto Premio per il vincitore offerto dal Conservatorio Statale di Musica “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta. Concerto Premio per il vincitore offerto dall’Associazione Mozart-Roma, il concerto si terrà presso la Sala del Borromini a Santa Agnese in Agone Piazza Navona – Roma.

Borsa di studio di 500 euro del Rotary Club di Alcamo. Borsa di studio di 500 euro del Lions Club di Alcamo. Borsa di studio di 500 euro del Kiwanis Club di Alcamo. Borsa di studio di 200 euro della Fidapa di Alcamo.

La Commissione della Critica è così composta: Coordinatore, Marco Sizzi, cultore della musica; componenti: Salvatore Campo, percussionista, Giuseppe Montemagno, docente e critico musicale. Ed assegnerà il Premio Speciale della Critica di 1.000 euro offerto dalla Banca di Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale “Don Rizzo”.

Durante il concerto di premiazione verranno conferiti il Premio Internazionale per la Cultura “Vissi d’Arte – Città di Alcamo” al celebre padre del cloud Agostino Sibillo.

Agostino Sibillo è nato nel 1972 in Puglia, a Manfredonia, ed è stato inserito dalla New Hampshire University tra i cento inventori più importanti del XX e XXI secolo. Inizialmente si laurea in giurisprudenza e fa l’avvocato, poi il viaggio negli Stati Uniti, una seconda laurea in ingegneria informatica e il primo brevetto. Ne sono seguiti altri 18, tra quali il cloud è quello di maggior successo.

Inoltre, verrà conferito il Premio “Ciullo d’Alcamo” al Generale di Divisione Rosario Castello, Comandante della Legione Carabinieri Sicilia.

Rosario Castello, ha intrapreso, da giovanissimo la vita militare accedendo alla Scuola Militare di Napoli, e successivamente all’Accademia Militare di Modena. Si è laureato in giurisprudenza, in Sociologia, in Scienze della Sicurezza e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna. Ha ricoperto diversi incarichi. Dal 2018 al 2020 ha ricoperto l’incarico di Comandante della Legione Carabinieri Basilicata, assumendo successivamente quello di Comandante della Legione Sicilia.

L’ingresso alla sede del Concorso, sarà libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

