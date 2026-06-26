La Sardegna a New York al Summer Fancy Food Show, Agus “Aziende sarde vogliono stare sui mercati globali”

CAGLIARI (ITALPRESS) – La Sardegna rafforza la propria presenza sui mercati internazionali e porta le sue eccellenze agroalimentari negli Stati Uniti. Dal 28 al 30 giugno, la Regione parteciperà al Summer Fancy Food Show, una delle più importanti manifestazioni mondiali dedicate al settore food & beverage, in programma presso il Javits Jacob Convention Center di New York. La presenza della collettiva sarda è organizzata dall’Agenzia Laore. Le PMI presenti operano nei principali comparti strategici dell’agroalimentare regionale: panificazione, olivicoltura, lattiero-caseario, carni, vitivinicolo e prodotti della pesca. L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione e internazionalizzazione delle produzioni sarde, con l’obiettivo di creare nuove opportunità commerciali e consolidare la presenza delle imprese sarde nei mercati esteri, a partire da quello statunitense, storicamente strategico per il nostro export agroalimentare.

“A New York – dichiara l’assessore dell’Agricoltura Francesco Agus – saremo presenti con una collettiva di nove imprese accompagnate dalla Regione, ma sappiamo che ci saranno anche altre importanti realtà produttive sarde che da anni scelgono di partecipare autonomamente, investendo direttamente su questo appuntamento internazionale. È un segnale positivo, che ci dice quanto le nostre aziende abbiano voglia di stare sui mercati globali. Proprio per questo stiamo già ragionando sul calendario fieristico del prossimo anno, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente le occasioni di promozione e costruire una programmazione sempre più vicina alle aspettative e alle esigenze del sistema produttivo sardo. Dietro queste iniziative – spiega – c’è una scelta precisa della Regione, che è quella di sostenere concretamente chi produce valore e accompagnare la crescita delle nostre imprese fuori dai confini dell’Isola”. Il Summer Fancy Food Show rappresenta uno dei più importanti appuntamenti internazionali dedicati all’agroalimentare: nell’edizione 2025 ha registrato oltre 32 mila operatori del settore, circa 2.500 espositori provenienti da 59 Paesi, confermandosi tra le principali piattaforme mondiali del comparto alimentare.

– foto di repertorio ufficio stampa Regione Sardegna –

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