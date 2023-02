PESCARA (ITALPRESS) – Giornata conclusiva per i Campionati Italiani Indoor, ieri a Pescara, dopo il corposo programma degli ultimi due weekend che hanno regalato tante emozioni ai numerosi spettatori presenti al Pattinodromo Comunale della città adriatica. Una manifestazione, quella pescarese, che ha confermato l’alto livello dei partecipanti e ha fornito buone indicazioni al CT della Nazionale Massimiliano Presti, in vista della nuova e intensa stagione, quest’anno caratterizzata da un calendario fitto, fino al mese di agosto. “Questi Campionati hanno ribadito il forte appeal del pattinaggio in Abruzzo – il commento del presidente FISR e World Skate Sabatino Aracu – Pescara ha risposto in maniera perfetta. E’ stata una festa dello sport. Il ringraziamento va al Comune e alla Regione, da sempre sensibili al mondo delle rotelle e alle nostre discipline”. Attenzione rimarcata dal presidente federale e confermata dalla presenza, nei giorni delle gare, del sindaco Carlo Masci e del presidente regionale Marco Marsilio, entrambi entusiasti dell’evento. Si parte subito forte al pattinodromo “Ex Gesuiti”, nella giornata che chiude gli Indoor, con le finali della 1000 sprint, seguite poi dalle due suggestive 3000 m Americana. Sono Giuseppe Bramante, Linda Rossi, Alice Sorcionovo e Asja Varani a confermarsi protagonisti. L’atleta siciliano della GSD Città di P. Gargallo dimostra una ritrovata verve, buttandosi alla spalle le fatiche dei mondiali argentini e centrando altri due titoli indoor, dopo quello conquistato nella 5000 punti. Bramante infatti riesce a portare a casa la 1000 Senior e la 3000 Americana Senior, quest’ultima con i compagni di staffetta Roberto Fiorito e Vincenzo Maiorca. L’altra prova di forza arriva da Alice Sorcionovo (Luna Sports Academy – AN) che bissa la vittoria ottenuta sabato nella atleti contrapposti Junior, imponendosi ieri nella 1000 sprint Junior femminile, davanti a Elena Lampitelli (Savona In Line) e a Siria Montico (CSEN Roma Patt.). L’atleta abruzzese della Rolling Bosica di Martinsicuro, Asja Varani, oro nella contrapposti Senior delle giornate precedenti, regala alla società teramana il titolo tricolore nella 3000 Americana Senior femminile con le compagne Anastasia Federici e Matilde Biondi e centra poi la seconda piazza nella 1000 sprint senior, battuta solo al fotofinish, per pochissimi millesimi, dall’altra protagonista di questi Campionati 2023, Linda Rossi che si impone sulla pescarese e si laurea campionessa indoor con il tempo di 01.41.727. L’atleta marchigiana del Torollski Center agguanta così il secondo titolo assoluto, dopo quello della 5000 punti senior. Il vicecampione del mondo e campione europeo, Duccio Marsili, gìà protagonista con il titolo nel giro contrapposti Senior, deve accontentarsi della seconda piazza nella 1000 m sprint Senior Maschile, bruciato sul traguardo per millesimi da un sontuoso Giuseppe Bramante. Nella stessa gara finisce terzo Vincenzo Maiorca (Città di P. Gargallo). Nella 1000 sprint Junior maschile vittoria di centesimi per Leonardo Bossi (Pol. Bellusco – MB) che sul traguardo riesce a spuntarla, grazie alla spaccata finale, su Kevin Massa (Forlì Roller – FC). Terzo, Manuel Ghiotto (Alte Ceccato Club – VI). La stagione 2023 del pattinaggio corsa, aperta dai Campionati Indoor di Pescara, si preannuncia intensa. Le note positive arrivate dai più giovani e le conferme dei campioni Senior fanno ben sperare anche in ottica azzurra, in vista dei prossimi eventi, a cominciare dai Campionati Mondiali di fine agosto. Manifestazione quest’anno ospitata in Italia, a Montecchio Maggiore.

