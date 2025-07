Conclusa la cerimonia di disarmo del PKK nel Kurdistan iracheno

ERBIL (IRAQ) (ITALPRESS) – Si è conclusa la cerimonia di consegna delle armi dei primi 30 combattenti del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) a Sulaimaniyya, nel Kurdistan iracheno. I membri del Pkk hanno bruciato le armi in loro dotazione. Il Pkk ha annunciato il suo scioglimento a maggio, a seguito di una richiesta di febbraio del suo leader, attualmente in carcere in Turchia, Abdullah Ocalan, per cessare il conflitto armato e perseguire una risoluzione politica per i diritti curdi.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).