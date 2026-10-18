Conai e Rus formano nuovi giovani professionisti dell’economia circolare

ROMA (ITALPRESS) – Nuove competenze per accompagnare la transizione verso un’economia circolare sempre più concreta e creare professionalità capaci di affrontare le sfide della gestione sostenibile dei rifiuti. È questo l’obiettivo del nuovo percorso Green Jobs 2026/27, promosso da CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi e RUS – Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile, che propone la prima edizione del corso di alta formazione “Gestione sostenibile dei rifiuti: normativa, tecniche e filiere dell’economia circolare”.

Un corso gratuito che si rivolge a studenti universitari, dottorandi e neolaureati, con l’obiettivo di fornire competenze normative, tecnico-gestionali e scientifiche sui temi della gestione dei rifiuti-risorse nell’economia circolare. Un ambito strategico per lo sviluppo e l’occupazione del Paese. Le candidature sono aperte fino al 23 ottobre 2026.

Il corso prevede un massimo di 180 partecipanti e si svolgerà tra dicembre 2026 e aprile 2027, con 30 moduli da 90 minuti ciascuno, accompagnati da 30 minuti di question time. Le lezioni saranno in diretta e da remoto, attraverso una piattaforma che consentirà l’interazione tra docenti e partecipanti, sviluppata in collaborazione con Randstad Italia, che seguirà anche il tutoraggio dell’aula. Il programma affronta l’intero percorso della gestione sostenibile dei rifiuti: dalla normativa nazionale ed europea alle procedure autorizzative, dalle tecnologie per il trattamento alla simbiosi industriale, dai modelli di business circolari alla misurazione degli impatti ambientali attraverso la metodologia LCA. Una parte specifica sarà dedicata alla gestione degli imballaggi e dei relativi rifiuti, all’ecodesign, alla raccolta differenziata di qualità e al riciclo. Il percorso approfondirà inoltre le singole filiere degli imballaggi (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, bioplastica compostabile e vetro) oltre a temi come RAEE e rifiuti tessili.

“L’economia circolare è anche una sfida di competenze – dichiara Ignazio Capuano, presidente CONAI -. Servono giovani professionisti capaci di comprendere la complessità di questo settore, mettendo insieme conoscenze normative, scientifiche e tecniche. Con i Green Jobs vogliamo contribuire a costruire queste competenze, offrendo ai partecipanti l’opportunità di confrontarsi direttamente con università, imprese, filiere del riciclo e realtà che ogni giorno lavorano alla gestione dei rifiuti. Formare oggi le professionalità dell’economia circolare significa preparare il sistema alle trasformazioni che lo attendono nei prossimi anni”.

Il percorso avrà infatti un forte collegamento con il mondo professionale. Alla formazione teorica si affiancheranno tre giornate di visita tecnica presso impianti di gestione, trattamento e riciclo dei rifiuti, organizzate in diverse aree del Paese e una giornata conclusiva presso una sede universitaria, con la consegna degli attestati.

Tra i docenti e gli esperti coinvolti, rappresentanti di numerose università italiane, oltre a professionisti ed esperti di CONAI, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, di ISPRA, di ENEA, dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, della Fondazione ReMade e dei Consorzi di filiera. Il Comitato scientifico riunisce competenze provenienti da diversi atenei e realtà specializzate sui temi della gestione sostenibile delle risorse e dei rifiuti.

“Le università italiane sono un’insostituibile fucina di talenti e professionalità. Ciò vale anche per l’economia circolare e la simbiosi industriale, sempre più strategiche per la trasformazione sostenibile del tessuto socioeconomico italiano. Le competenze formative e scientifiche degli 88 Atenei aderenti alla nostra Rete si combinano con l’expertise del CONAI in una proposta formativa concreta e innovativa”, commenta il professor Carmine Trecroci, Presidente della RUS.

“Questa prima edizione del corso CONAI-RUS rappresenta un’iniziativa innovativa e unica nel panorama della formazione sui temi dell’economia circolare: un percorso gratuito che integra competenze normative, scientifiche, tecnico-gestionali e comunicative, offrendo la possibilità di un confronto diretto non solo con docenti del mondo accademico, ma anche con protagonisti delle imprese, delle istituzioni e delle filiere del riciclo -spiega Eleonora Perotto, coordinatrice del GdL Risorse&Rifiuti della RUS -. L’obiettivo è fornire alle nuove generazioni strumenti concreti per orientarsi nelle professionalità emergenti della green economy, promuovendo al contempo comportamenti più consapevoli per una gestione responsabile delle risorse e dei rifiuti”.

Al termine del percorso, CONAI e RUS rilasceranno un attestato di partecipazione ai corsisti che avranno superato almeno il 60% dei test di verifica previsti e seguito almeno l’80% delle lezioni complessive. Le candidature devono essere inviate all’indirizzo [email protected], secondo le modalità indicate nel bando. Possono partecipare persone che non abbiano compiuto 30 anni, domiciliate in Italia, iscritte a un corso di laurea o a un dottorato in Italia oppure in possesso di una laurea triennale o magistrale conseguita entro i 12 mesi precedenti il bando.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).