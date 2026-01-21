Con #StudiEremoinFamiglia il canottaggio unisce scuola e famiglie

ROMA (ITALPRESS) - Sono stati seimila i giovani coinvolti in tutta Italia nel 2025 per #StudiEremoinFamiglia, il progetto realizzato dalla Federazione Italiana Canottaggio con il sostegno del Dipartimento per lo Sport e di Sport e Salute. Il progetto ha reso partecipi nella pratica remiera e motoria, sia studenti di tutta Italia sia il loro nucleo familiare e i loro insegnanti, con l'obiettivo di promuovere la cultura dello sport e, allo stesso tempo, sviluppare una concreta azione di contrasto del fenomeno dell'abbandono dell'attività sportiva. L'impegno dei tecnici e dei dirigenti societari, con il coordinamento della Federcanottaggio, ha così permesso di ampliare l'offerta sportiva per gli Under 18 e favorire la crescita generale del movimento. gm/gtr (Fonte video: Federcanottaggio)