Con la moto in una scarpata nel Messinese, in gravi condizioni il presidente di Confindustria Agrigento

MESSINA (ITALPRESS) – Antonio Siracusa, presidente di Confindustria Agrigento, è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Messina dopo un incidente in moto avvenuto sulla provinciale tra Montalbano Elicona e Tripi. Secondo una prima ricostruzione, due cani avrebbero provocato la perdita di controllo del mezzo, finito in una scarpata. Siracusa, sottoposto a un intervento chirurgico all’ospedale di Patti, è stato trasferito in Rianimazione a Messina. Lievemente ferita la compagna che viaggiava con lui.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
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