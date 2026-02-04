Con Dacia Bigster l’outdoor diventa semplice e accessibile nel segmento C

ROMA (ITALPRESS) – Dacia Bigster nasce con un obiettivo chiaro: rendere l’esperienza outdoor semplice, concreta e davvero accessibile. Un SUV di segmento C pensato per chi ama esplorare la natura senza rinunciare a spazio, robustezza e affidabilità, ideale per condividere il tempo libero con famiglia e amici.

Bigster interpreta perfettamente i valori del brand Dacia, unendo design essenziale, soluzioni intelligenti e una grande attenzione alla funzionalità quotidiana. Il carattere outdoor si esprime subito attraverso dotazioni pratiche e innovative. Le ingegnose barre da tetto modulari Dacia, di serie sull’allestimento Extreme, rappresentano una soluzione unica nel loro genere: normalmente disposte in senso longitudinale, si trasformano rapidamente in barre trasversali, eliminando la necessità di acquistare e montare barre aggiuntive.

Tutte le altre versioni sono comunque equipaggiate con barre da tetto longitudinali fisse di serie, a conferma della vocazione avventurosa del modello.

Grande novità assoluta per il marchio è il tetto panoramico apribile, il primo mai proposto da Dacia. Lungo 120 cm e apribile per 57 cm, garantisce un’eccellente luminosità e una piacevole sensazione di ariosità a bordo. E’ di serie su Bigster Extreme e disponibile in opzione su Journey, per vivere il viaggio ancora più a contatto con l’ambiente circostante. Pensati per gli amanti dell’avventura, gli accessori Dacia InNature ampliano ulteriormente la versatilità di Bigster.

Il Pack Sleep è una soluzione ingegnosa, removibile e perfettamente integrata: un box in legno che si trasforma in pochi gesti in un comodo letto matrimoniale da 1,90 metri, utilizzabile anche come vano bagagli o tavolino. A completare l’offerta, il portapacchi da tetto, la tenda da portellone che trasforma Bigster in un vero campo base e il box da gancio traino, pratico e aerodinamico.

Anche l’abitacolo è studiato per resistere all’uso outdoor, con materiali robusti e facili da pulire. La versione Extreme offre sellerie lavabili, tappetini in gomma e protezioni estese, mentre la carrozzeria utilizza Starkle, un materiale riciclato, non verniciato e altamente resistente a graffi e piccoli urti. Grazie alla sua straordinaria flessibilità, Dacia Bigster accompagna ogni uscita nel tempo libero trasformandola in un’avventura autentica, semplice e accessibile, nel pieno spirito Dacia.

foto: ufficio stampa Renault Group Italia

