BARI (ITALPRESS) – “Expolevante 2024 è stata un successo”. E’ quanto sottolineano in una nota gli organizzatori, evidenziando che si è chiusa con numeri più che positivi con ben 58 mila ingressi e 400 espositori, vale a dire il 50% in più di presenze nei giorni festivi e il raddoppio degli espositori rispetto alla scorsa edizione. I numerosi visitatori hanno affollato i padiglioni della Fiera del Levante nel corso dei quattro giorni della manifestazione da giovedì 11 a domenica 14 aprile dimostrando un grande attaccamento alla manifestazione che da questa edizione è apparsa in un format rinnovato rivolto ai giovani alle famiglie ed allo sport che si unisce al messaggio di valori importanti quali rispetto, regole, disciplina e divertimento.

La folta partecipazione conferma ancora una volta Expolevante punto di riferimento importante per lo sport, il tempo libero e la smart mobility con un forte legame con il territorio.

L’appuntamento espositivo organizzato da Nuova Fiera del Levante, all’insegna della spensieratezza e del divertimento ha registrato il sold out in tutte le diverse categorie: nautica, vintage, pet, moto, bike, macchine elettriche, arredi esterni, auto storiche, sport, tattoo e gastronomia che con il suo villaggio ‘Tipicò ha promosso prelibatezze ed eccellenze del territorio. Per non parlare degli eventi serali e del gaming che avrà la sua massima espressione con Levante For, il prossimo appuntamento organizzato dalla Nuova Fiera del Levante il 25 e il 26 maggio, evento imperdibile per gli appassionati di comics, giochi da tavolo e cosplay. Infine per la gioia dei più piccoli e non solo una vasta area è stata dedicata al Luna Park con le sue attrazioni per tutte le famiglie.

Grande soddisfazione dunque di visitatori ed espositori che porta Nuova Fiera del Levante a guardare già alla prossima edizione di Expolevante che si terrà il 25, il 26 e il 27 aprile 2025.

“Il bilancio di questa edizione di Expolevante ha fatto registrare un risultato storico – ha dichiarato Gaetano Frulli, presidente della Nuova Fiera del Levante – non solo in termini di presenze ma anche di espositori che si sono dichiarati soddisfatti della tanto attesa iniziativa di primavera. Il nostro impegno dunque è stato premiato. Siamo molto soddisfatti di Expolevante che ci ha fatto capire che è un appuntamento che piace al territorio. Dobbiamo pertanto lavorare di più su temi importanti così come abbiamo fatto con l’iniziativa sull’ingresso gratuito ad Expolevante per gli iscritti a Vivicittà, nata casualmente tra me e l’assessore Pietro Petruzzelli che si è rilevata un messaggio bello di collaborazione e diffusione di valori importanti come lo sport e la spensieratezza. Tante sono state le attività organizzate tra sport e divertimento per far vivere il quartiere fieristico tutta la giornata. Il focus è stato certamente lo sport su cui abbiamo puntato molto per creare una relazione tra il territorio e le discipline sportive che devono unirsi al divertimento. Il successo di questi quattro giorni ci stimola a fare sempre meglio. Nuova Fiera del Levante ha messo a disposizione un’offerta variegata e il pubblico numeroso ha dimostrato attaccamento alla manifestazione di primavera per eccellenza. Ringrazio quindi tutte le associazioni, le federazioni sportive, il Coni, i visitatori, gli stessi espositori e lo staff organizzativo che con impegno ed entusiasmo ha consentito la realizzazione di questa manifestazione”.

– foto ufficio stampa Expolevante 2024 –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]