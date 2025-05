ROMA (ITALPRESS) – Seggi chiusi alle 15 per le elezioni amministrative che interessano i comuni italiani.

Secondo i primi exit poll diffusi dal consorzio Opinio per la Rai

la candidata del centrosinistra a Genova Silvia Salis è al 53-57%, lo sfidante di centrodestra Pietro Piciocchi al 38-42%.

A Ravenna è in testa con il 61-65% Alessandro Barattoni, candidato del centrosinistra, seguito da Nicola Grandi (sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia e dalla lista civica ‘Viva Ravennà), con il 21,5-25,5%

A Matera il candidato dem Roberto Cifarelli al 44,5-48,5%, lo sfidante Antonio Nicoletti del centrodestra al 31,5-35,5%.Il candidato del centrosinistra Pietro Bitetti al 37-41%, quello del centrodestra senza la Lega, Luca Lazzaro al 20-24%. L’affluenza è leggermente superiore al 56% (2.216 sezioni su 2.342).

