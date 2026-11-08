Comunali di Milano, Schlein “Il PD ha proposto le primarie, abbiamo figure molto valide”

MILANO (ITALPRESS) – “Continuiamo a seguire e a sostenere il percorso che sta facendo il Partito Democratico milanese nel costruire l’alleanza più competitiva per riuscire ad andare avanti nel buon governo di Milano. Il PD ha proposto di svolgere delle primarie qui a Milano e ci sono già molte valide figure che si stanno proponendo. Quindi noi seguiamo e supportiamo in ogni modo e faremo il possibile perché dopo questi 10 anni di buona amministrazione si possa andare avanti innovando e trovando le ragioni per un rilancio dell’impegno comune per i milanesi. Il Partito Democratico ha fatto questa proposta all’alleanza, quindi è la posizione che anche il Partito Democratico nazionale condivide, rifacendosi a quello che il Pd milanese ha già detto”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine di Elle Active, all’Università Cattolica di Milano, a proposito del candidato sindaco del centrosinistra per il dopo Sala.

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