Giornata della sicurezza stradale, oltre 170 premiati in Regione Lombardia

MILANO (ITALPRESS) – Interventi che hanno salvato vite, gesti di coraggio e anni di impegno al servizio degli altri: sono le storie al centro della Giornata della Sicurezza stradale e di Fraternità della strada, che oggi a Palazzo Lombardia ha visto la consegna di riconoscimenti a oltre 170 tra appartenenti alle Forze dell’ordine, Polizia locale, Vigili del fuoco, personale sanitario e volontari del soccorso.

La cerimonia, giunta alla decima edizione e promossa dall’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa, ha valorizzato interventi e atti di coraggio compiuti sulle strade lombarde, insieme all’impegno quotidiano di persone e organizzazioni che operano per la sicurezza e la tutela degli altri. Tra loro ci sono anche i 14 vigili del fuoco, i 17 operatori di AREU e i 2 agenti della Polizia stradale intervenuti sull’autostrada Pedemontana nel maggio 2025, dove un pullman con a bordo 30 bambini e i loro insegnanti ha tamponato un tir, causando la morte della maestra Domenica Russo.

L’evento si è aperto con un minuto di silenzio in memoria del tenente milanese Franco Adriano Zecchillo (premiato nel 2024 durante l’ottava edizione della Giornata della Sicurezza) e degli altri militari caduti in Bosnia il 29 ottobre scorso. È stata l’occasione per ringraziare uomini e donne in divisa che si sono distinti per interventi e atti di coraggio sulle strade del territorio, attraverso la consegna di attestati di benemerenza, targhe e menzioni speciali. Ecco il totale dei premiati per provincia: Bergamo 2, Brescia 24, Como 20, Lecco 6, Lodi 1, Mantova 5, Milano 83, Monza e Brianza 20, Pavia 2, Sondrio 1, Varese 6, oltre a due targhe per la comunicazione e una menzione alla memoria. Alla cerimonia hanno partecipato anche il presidente del Consiglio regionale Federico Romani, l’assessore alla Protezione civile del Comune di Milano Marco Granelli e Sara Bettinelli consigliere delegato alla Protezione civile della Città metropolitana di Milano La giornata si è aperta con la benedizione dei mezzi in piazza Città di Lombardia impartita da don Giovanni Mizzi, cappellano della Scuola militare ‘Teuliè’ di Milano, ed è culminata con il tradizionale saluto con lampeggianti e sirene, prima della cerimonia in auditorium Testori.

“La sicurezza stradale – ha detto l’assessore La Russa – è una responsabilità che riguarda tutti e si costruisce ogni giorno grazie all’impegno e alla professionalità di tante donne e uomini che operano sulle nostre strade. Con questi riconoscimenti vogliamo rendere omaggio a chi, spesso in situazioni di pericolo o di difficoltà, interviene per soccorrere, proteggere e salvare vite umane. Il loro coraggio e la loro dedizione rappresentano un esempio per l’intera comunità. A tutti i premiati va il nostro più sincero ringraziamento per il lavoro quotidiano che svolgono al servizio dei cittadini e per il contributo fondamentale che offrono alla sicurezza del nostro territorio”.

Nel corso della cerimonia sono state conferite due targhe per la comunicazione al giornalista e scrittore Claudio Camarca per il lavoro svolto attraverso il progetto televisivo e documentaristico ‘Avamposti’, nel racconto del lavoro delle Forze dell’ordine; all’associazione ‘Familiari e Vittime delle Strade Ets’ per l’impegno a sostegno della promozione della sicurezza e la cultura della responsabilità.

– Foto Regione Lombardia –

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