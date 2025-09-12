Comtel accelera sul mercato, nuove operazioni in vista

MILANO (ITALPRESS) - Aumentare il fatturato e la redditività dell’azienda che, dopo la quotazione in Borsa e la recente acquisizione di Nec Italia e Olanda, multinazionale di tecnologia informatica, sta valutando nuove operazioni. Questi i prossimi passi di Comtel, illustrati dall'amministratore delegato e direttore generale, Fabio Lazzerini, intervistato da Italpress Economy. fsc/gsl