CAGLIARI (ITALPRESS) – La Presidente Todde ha incontrato oggi il comitato per il comparto unico regione enti locali e le forze sindacali. Si tratta del primo incontro dall’insediamento che dà conto dell’impegno che la Giunta intende porre sulla questione.

Gli Enti Locali, in particolare quelli più piccoli, sono da tempo in sofferenza per la carenza cronica di personale e per le crescenti competenze a loro attribuite. Rafforzare il loro ruolo è fondamentale anche per dare efficace attuazione al PNRR, di cui sono i principali attuatori. Il rafforzamento degli Enti Locali significa anche equiparare la contrattazione e le retribuzioni del comparto degli enti locali sardi a quello regionale.

Esiste una legge regionale istitutiva che quest’anno compirà 18 anni. E’ il momento di darle concreta attuazione. Presidente e sindacati hanno condiviso un iter che vede la convocazione di un tavolo interassesoriale, già previsto da una delibera regionale, che vedrà il lavoro congiunto degli Assessorati Enti Locali, Personale e Bilancio e l’avvio di una ricognizione per definire il costo effettivo dell’attuazione di un comparto unico Regione – Enti Locali. Un percorso di applicazione del comparto unico che sarà progressivo e vedrà il confronto e la condivisione continua con i Sindacati.

foto: Agenzia Fotogramma

