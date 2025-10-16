ComoLake, Nespoli “IA? Mi piace pensare persona sia sempre al centro”

COMO (ITALPRESS) - "L'Intelligenza artificiale? A me piace pensare che al centro della creazione ci sia sempre la persona, ci sia sempre la mente che crea delle cose nuove. I computer, le macchine riusciranno a fare le cose molto più velocemente e molto più precisamente di come le facciamo noi, ma se dobbiamo creare qualcosa abbiamo bisogno della persona". A dirlo l'ex astronauta Paolo Nespoli a margine del Digital Innovation Forum - ComoLake 2025, il forum organizzato da Micromegas e promosso da Fondazione Innovazione Digitale. f28/fsc/gsl