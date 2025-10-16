ComoLake, Moricca “Piattaforme PagoPA semplificano vita cittadini”

COMO (ITALPRESS) - "Il ruolo di PagoPA è particolarmente importante perché fornisce un ecosistema di piattaforme che sono particolarmente importanti per il sistema Italia". A dirlo Alessandro Moricca, Amministratore Unico di PagoPA, a margine del Digital Innovation Forum - ComoLake 2025, il forum organizzato da Micromegas e promosso da Fondazione Innovazione Digitale. f28/fsc/gsl