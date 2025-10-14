ComoLake, Lio(Accenture)”Sovranità digitale è opportunità per filiera”

COMO (ITALPRESS) - "Uno dei temi di cui parliamo oggi è quello della sovranità tecnologica, tema di grande attualità nel momento in cui l'intelligenza artificiale e la tecnologia sono ormai una delle infrastrutture critiche del paese. In questo contesto dobbiamo essere in grado di fronteggiare quelli che possono essere gli imprevisti che oggi vediamo nelle crisi geopolitiche, nelle restrizioni all'export e, anche sull'infrastruttura digitale, dobbiamo essere padroni del nostro destino. Questa, tra l'altro, è una opportunità, oltre che un modo di difenderci, di sviluppare una filiera italiana ed europea intorno proprio ai temi della sovranità digitale". Lo ha detto Teodoro Lio, ceo di Accenture Italia, a margine del Digital Innovation Forum - ComoLake 2025, il forum organizzato da Micromegas e promosso da Fondazione Innovazione Digitale. f28/mgg/gsl