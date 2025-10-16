ComoLake, il Nobel Hooft “Meccanica quantistica chiave per tecnologia”

COMO (ITALPRESS) - "Ora vediamo la meccanica quantistica spuntare ovunque, anche nella tecnologia. Fondamentalmente, la meccanica quantistica è la scienza delle piccole cose". A parlare è Gerardus 't Hooft, Premio Nobel per la fisica, a margine del Digital Innovation Forum - ComoLake 2025, il forum organizzato da Micromegas e promosso da Fondazione Innovazione Digitale. f28/mgg/gsl