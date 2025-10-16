ComoLake, Bruno “Con IA nuova frontiera per giustizia amministrativa”

COMO (ITALPRESS) - "La giustizia amministrativa ha sempre riconosciuto primario rilievo alla trasformazione digitale. Ora siamo in una fase nuova del nostro processo evolutivo, nella quale si inseriscono varie e complesse attività, tra le quali la realizzazione della piattaforma di business intelligence e di intelligenza artificiale". Lo ha detto Brunella Bruno, Consigliere di Stato, a margine del Digital Innovation Forum - ComoLake 2025, il forum organizzato da Micromegas e promosso da Fondazione Innovazione Digitale. mgg/azn