Marotta “Ausilio? Tanti ringraziamenti, è stata separazione amichevole”

MILANO (ITALPRESS) - "È stata una giornata che ha suggellato sicuramente il divorzio da un professionista serio, esemplare, un amico, un collega. Quindi tanti ringraziamenti per tutto quello che ha svolto, ma è stata comunque una separazione consensuale e amichevole". Lo ha dichiarato il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta a margine del Gran Galà del Calcio Aic in merito alla separazione consensuale tra il direttore sportivo Piero Ausilio e la squadra dopo 28 anni. pia/glb/mca2