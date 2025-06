COMO (ITALPRESS) – Ora è davvero ufficiale, Cesc Fabregas non sarà l’allenatore dell’Inter e proseguirà il suo rapporto con il Como. A mettere una pietra tombale sulla possibile trattativa tra il tecnico spagnolo e la società nerazzurra, che lo ha corteggiato insistentemente nelle ultime ore tra l’Italia e Londra, sono state le parole ribadite con fermezza in mattinata dal presidente del club comasco, l’indonesiano Mirwan Suwarso, diffuse dallo stesso Como in una nota ufficiale. “Abbiamo comunicato il nostro rifiuto direttamente al presidente dell’Inter, che lo ha riconosciuto con la cortesia e la chiarezza che ci si aspetta tra club che nutrono reciproco rispetto. Per questo motivo trattiamo le voci insistenti sul loro interesse per il nostro allenatore come pura fantasia”. L’Inter ha dunque chiuso definitivamente la questione, in cui è sempre stato molto chiaro che l’ostacolo sarebbe stato la società ben più dello stesso Fabregas. Il Como ha comunque precisato anche che “durante tutto questo periodo di speculazioni, il nostro allenatore non ha mai chiesto di andarsene, né ha mai utilizzato l’interesse di altri club per ottenere vantaggi personali o economici”.

“Si è sempre comportato con dignità, sincerità e assoluta professionalità. La sua integrità parla più forte di qualsiasi voce, e siamo orgogliosi di avere una persona del suo spessore alla guida della nostra squadra”, ha aggiunto il Como. Lo stesso Fabregas, comunque, nelle scorse settimane, aveva peraltro ammesso di avere avuto contatti con diverse società. Pur avendo sempre mostrato grande empatia con la dirigenza del Como e interesse nel proseguimento del progetto della società, a cui è contrattualmente legato fino al 2028.

CHIVU IL PIANO B

L’Inter ha subito attivato il piano “B” che porta a una vecchia conoscenza del club nerazzurro. Cristian Chivu, infatti, è in pole per la panchina dei vice-campioni d’Italia e d’Europa. L’allenatore rumeno, che la maglia dell’Inter l’ha vestita dal 2007 al 2014 per poi cominciare, nel 2018, l’avventura da allenatore nelle giovanili nerazzurre fino ad arrivare alla Primavera (dal 2018 al 2024), è il favorito numero 1 alla successione di Simone Inzaghi. Di mezzo c’è il Parma, pronto a confermarlo alla guida della squadra dopo la salvezza ottenuta. Chivu è subentrato a stagione in corso all’esonerato Pecchia e ha ottenuto risultati importanti anche contro le grandi (Inter compresa, rimontata e fermata sul 2-2 al Tardini). C’è anche un’altra opzione e anche qui si tratta di un ex calciatore nerazzurro, ovvero Patrick Vieira, attuale allenatore del Genoa. Favorito Chivu.

