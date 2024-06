Commercio estero, Di Giovancarlo “Cresce export di qualità negli Usa”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - In un'intervista all'Italpress la direttrice dell'Italian Trade Commission a New York, Erica Di Giovancarlo fa il punto sull'interscambio commerciale tra Italia e Stati Uniti. abr/sat/gtr (Immagini e intervista di Stefano Vaccara)