Home Video News Pillole Come l’intelligenza artificiale può agevolare il lavoro dermatologico
Come l’intelligenza artificiale può agevolare il lavoro dermatologico
CESENA (ITALPRESS) - "Partendo dal presupposto che io non ho paura che la macchina ci possa sostituire, questi strumenti ci aiutano ad elaborare dei dati. Gli algoritmi velocizzano quello che una volta richiedeva più tempo". Così il dermatologo Davide Brunelli, intervistato da Antonino Di Pietro per Longevity Magazine dell'agenzia Italpress sat/gsl