Home Video News Pillole Tajani “Aperti alle preferenze ma serve accordo nel centrodestra”
Tajani “Aperti alle preferenze ma serve accordo nel centrodestra”
ROMA (ITALPRESS) - "Un eventuale emendamento che inserisca il tema delle preferenze può essere esaminato in maniera positiva, ma noi vogliamo che prima del deposito dell’emendamento ci sia un confronto tra le forze di centrodestra con l’obiettivo di trovare un accordo”. Così il segretario nazionale di Forza Italia, vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della presentazione della quarta edizione di “Azzurra Libertà” in programma dall’11 al 13 settembre a Montesilvano. xb1/ads/mrv