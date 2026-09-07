Tg Sport – 7/9/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - F1, l'impresa di Antonelli infiamma Monza e la stampa - Parla il vincitore Antonelli insieme a Toto Wolff - Serie A, pari in extremis tra Juve e Milan: Gatti firma l'1-1 al 92' - Ribaltone Fiorentina: esonerato Grosso, torna Vanoli - Champions, l'Inter vola a Madrid senza Dimarco - Champions, il Napoli affila le armi per l'Arsenal - US Open, Shelton e Tiafoe volano ai quarti - La Barba al Palo - Antonelli super, merita cento prime pagine /gtr