CAGLIARI (ITALPRESS) – “La Sardegna e il Vietnam devono percorrere strade comuni per rafforzare la cooperazione e creare interazioni soprattutto nei settori ambientali, economici e commerciali”. Così il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini questa mattina durante la visita ufficiale al palazzo di via Roma a Cagliari dell’Ambasciatore della Repubblica socialista del Vietnam Duong Hai Hung. L’Ambasciatore ha affermato di essere molto impressionato dalla bellezza dell’Isola e dalle opportunità che la Sardegna offre per l’economia del suo paese. Tra gli argomenti affrontati anche la salvaguardia dell’ambiente, il porto canale di Cagliari, le energie alternative e il futuro delle giovani generazioni: “Solo attraverso la cooperazione – ha detto ancora Comandini – si possono rafforzare l’amicizia e la pace tra i popoli. Ci dobbiamo rivolgere ai più giovani, dobbiamo migliorare la loro mobilità e annullare le distanze. Solo così possiamo aiutare i nostri ragazzi a conoscersi e a creare le basi per un mondo di pace e di fratellanza”.

Nella delegazione anche il consigliere commerciale Duong Phuong Thao; il primo consigliere dell’ambasciata Nguyen Thu Ha, il segretario generale della Camera di Commercio Italia-Vietnam Walter Cavrenghi, Valerio Salomone vicepresidente della Camera di Commercio Italia-Vietnam e la Presidente della Confprofessioni Sardegna Susanna Pisano. Al termine dell’incontro il Presidente Comandini ha consegnato all’Ambasciatore la bandiera dei Quattro Mori.

foto: ufficio stampa Regione Sardegna

(ITALPRESS).