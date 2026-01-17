Colpita una nave portacontainer battente bandiera maltese, un ferito

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Una nave portacontainer battente bandiera maltese è stata coinvolta in un attacco missilistico contro infrastrutture portuali nel Mar Nero, riportando danni lievi. Un portavoce del ministero dei Trasporti maltese ha dichiarato che la nave è stata leggermente danneggiata da schegge dopo che l’area portuale era stata presa di mira. La nave resta comunque in condizioni di navigare, ma un marittimo è rimasto ferito nell’incidente.

Il portavoce ha sottolineato che l’attacco era diretto alle infrastrutture del porto e non alla nave stessa, aggiungendo che i dettagli dell’accaduto restano per il momento limitati. L’episodio fa seguito a un altro attacco avvenuto all’inizio della settimana nella stessa regione e che ha coinvolto una petroliera di proprietà greca e operata dal Kazakistan, registrata a Malta.

In quel caso la nave è stata colpita da un drone nei pressi di Anapa, nella regione russa di Krasnodar. Il ministero dei Trasporti di Malta ha condannato gli attacchi contro la navigazione commerciale, avvertendo che essi rappresentano “una grave minaccia per la sicurezza dei marittimi civili, la navigazione internazionale e il libero flusso del commercio globale legittimo”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).