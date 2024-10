RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – La NATO considera il Marocco come un attore chiave nella sicurezza ed un partner molto importante per l’Alleanza Atlantica: lo ha detto Javier Colomina, rappresentante speziale del segretario generale per il vicinato meridionale al termine del suo incontro con il Ministro degli Esteri del Marocco Nasser Bourita in Rabat. L’alto responsabile della NATO ha anche affermato che il Regno è un “attore chiave” nella lotta al terrorismo, evidenziando la “cooperazione pratica” tra le due parti.

Colomina ha evidenziato la cooperazione pratica tra le due parti in materia di lotta contro il terrorismo, ha affermato di aver discusso con Bourita le opportunità e i mezzi per approfondire l’eccellente cooperazione politica, civile e militare tra la NATO e il Regno, ricordando che il Marocco è membro del Dialogo Mediterraneo, un forum di partenariato progettato per promuovere la sicurezza e la stabilità in tutto il bacino del Mediterraneo.

Ha inoltre sottolineato che la sua visita in Marocco, la prima in qualità di rappresentante speciale del SG della NATO per il vicinato meridionale, mira a esaminare con “importanti interlocutori della regione” questioni di interesse comune per “cercare di trovare soluzioni comuni”, citando antiterrorismo, sicurezza informatica, sicurezza marittima e sfide migratorie.

