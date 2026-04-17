MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Flavio Cobolli conquista un posto nelle semifinali del “BMW Open”, Atp 500 da 2.561.110 euro di scena sui campi in terra rossa dell’Iphitos Tennis Club di Monaco di Baviera, in Germania. Il 23enne romano, numero 16 del mondo e quarto favorito del seeding, ha sconfitto per 6-3 6-2 il ceco Vit Kopriva, che agli ottavi aveva eliminato Luciano Darderi.

Cobolli, a caccia del secondo titolo stagionale dopo il successo all’Atp 500 di Acapulco affronterà in semifinale Alexander Zverev. Il giocatore tedesco, numero 3 del mondo e primo favorito del seeding, beniamino del pubblico locale e tre volte vincitore del torneo (2017, 2018 e 2025) ha sconfitto nei quarti di finale l’argentino Francisco Cerundolo, numero 19 del ranking Atp, con il punteggio di 5-7 6-0 6-2. Domani affronterà il tennista romano d’adozione, 16 del mondo e quarta testa di serie del tabellone, per la terza volta in carriera: nei precedenti scontri fra i due ha prevalso due volte Zverev.

MUSETTI KO CONTRO FILS A BARCELLONA

Lorenzo Musetti è uscito di scena dal “Barcelona Open Banc Sabadell”, il torneo Atp 500 con 2.950.310 euro di montepremi totale in corso sulla terra rossa della città catalana. Il tennista toscano, numero 9 del mondo e seconda forza del tabellone, ha ceduto ai quarti di finale contro il francese Arthur Fils, numero 9 del seeding e 30 del ranking internazionale, con il punteggio di 6-3 6-4.

-Foto IPA Agency-

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