Clerkenwell Design Week, il Made in Italy conquista Londra

LONDRA (ITALPRESS) - Londra ha ospitato la 15^ edizione della Clerkenwell Design Week, festival indipendente del design nel Regno Unito, che si svolge nell’omonimo quartiere, cuore creativo della capitale. In pochi anni, la manifestazione si è affermata come un punto di riferimento internazionale per professionisti e operatori del settore alla ricerca di ispirazione, innovazione e nuove tendenze. L’ultima edizione ha coinvolto 160 showroom, oltre 350 espositori e più di 37.000 visitatori. Anche quest’anno, Agenzia ICE ha partecipato con una rappresentanza di circa 30 brand italiani, suddivisi tra il padiglione Ceramics of Italy, dedicato ai rivestimenti ceramici e realizzato in collaborazione con Confindustria Ceramica, e Italian Collection, spazio dedicato all’arredo e all’interior design Made in Italy. mgg/azn