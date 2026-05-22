Pecoraro Scanio “Insegnare le idee di Petrini in scuole e università”

ROMA (ITALPRESS) - “Le idee di Carlin Petrini devono essere insegnate nelle scuole e nelle università. Il suo è stato un messaggio straordinario per il rilancio di una diversa percezione del mondo contadino, dell’agricoltura, del territorio e della biodiversità agroalimentare”. Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio già ministro dell’agricoltura e presidente del comitato scientifico di campagna Amica di cui Petrini era presidente, ricordando il valore culturale e internazionale dell’opera del fondatore di Slow Food. “Con la nascita di Slow Food e la sua diffusione in tutto il mondo – prosegue Pecoraro Scanio – Petrini ha costruito un movimento capace di collegare agricoltura, biodiversità, tutela dei territori e difesa delle tradizioni alimentari. Manifestazioni come Terra Madre hanno dato voce ai piccoli produttori del pianeta e rafforzato una nuova coscienza ambientale e agricola”. “Importante anche la sua battaglia contro gli OGM e contro le forzature di una tecnologia scollegata dalla qualità, dalla natura e dalle comunità locali. Straordinario il riconoscimento internazionale rappresentato dall’orto della biodiversità di Slow Food piantato nel giardino della Casa Bianca da Michelle e Barack Obama: il segno che persino nel Paese simbolo del fast food poteva affermarsi il valore dello slow food”. Pecoraro Scanio ricorda inoltre “i dialoghi con il Papa, i capi di Stato e le istituzioni internazionali”, sottolineando il legame personale e istituzionale con Petrini: “Sono orgoglioso di aver sostenuto le sue iniziative fin da quando ero Presidente della Commissione Agricoltura, di aver inaugurato da ministro le prime edizioni di Cherse e sostenuto la prima traversata del Po per difendere le eccellenze naturali italiane. Così come ho apprezzato il suo amore per il Piemonte e per la nascita dell’Università di Scienze Gastronomiche”. “Carlin Petrini è stato un grande uomo, capace di cambiare la cultura alimentare e ambientale del nostro tempo”. “Anche per rispetto nei suoi confronti – conclude Pecoraro Scanio – abbiamo deciso insieme a Campagna Amica di rinviare a giugno i festeggiamenti per i 25 anni della legge di orientamento e della multifunzionalità agricola. In questo momento il suo pensiero merita l’attenzione di tutti. È un lutto che lascia dolore, ma anche la speranza che le sue idee continueranno a influenzare il futuro dell’agricoltura italiana e mondiale”. sat/mca1 (Fonte video: Fondazione UniVerde)